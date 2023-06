Neue Hoffnung auf Millerntor-Karten: St. Pauli streicht die Horror-Liste

Es ist ein Problem, über das die MOPO vor rund zwei Monaten groß berichtete: Das Millerntor-Stadion ist zur geschlossenen Gesellschaft geworden. Wer nicht Mitglied ist, kommt nicht rein.

Einen freien Ticketverkauf gab es zuletzt nicht, Dauerkarten werden gehütet, die Warteliste quillt über – aktuell stehen 13.500 Namen drauf. Ein Horror für jene, die sich in den letzten Jahren eingetragen haben, denn jedes Jahr werden nur wenige Dauerkarten frei.

Ab 2024 gibt es ein neues Bewerbungsverfahren für St. Pauli-Tickets

Gerade jüngere Fans haben so kaum Chancen. Präsident Oke Göttlich kündigte in der MOPO Veränderungen an. Die gibt es jetzt.

Zur kommenden Saison werden letztmals 300 Dauerkarten anhand der aktuellen Warteliste vergeben, teilt der Verein mit. Danach werde die Liste gestrichen. Ab der Spielzeit 2024/25 wird es „ein neues Bewerbungsverfahren geben“, ein jährliches. Details dazu gibt es auf der Homepage des Vereins.