Kalle (11) überrascht Vasilj im Derby-Frust – der revanchiert sich

Es war ein rabenschwarzer Abend für St. Paulis zuletzt so hochgelobte Defensive und ein besonders bitterer für den letzten Mann. Viermal hatte Nikola Vasilj hinter sich greifen müssen, ausgerechnet im Derby beim HSV, und war bei allen vier Gegentoren ohne Schuld. Ein Albtraum für einen Torwart. Kein Wunder, dass der Keeper der Kiezkicker zunächst direkt nach dem Spiel wortlos in die Kabine ging und auch wenig später, nachdem er sich in der Mixed Zone mit finsterem Blick die Zusammenfassung des Spiels auf einem Fernseher an der Wand angeschaut hatte, nicht reden wollte.

Am nächsten Morgen hellte sich die Miene des Schlussmannes allerdings auf – und das lag an Kalle, einem elfjährigen Jungen. Der überraschte Vaslij beim Training mit einer ganz besonderen Aktion, die den 27-Jährigen strahlen ließ.

Der kleine St. Pauli-Fan war mit seinem Vater, ebenfalls Anhänger der Kiezkicker, extra aus Altenholz bei Kiel angereist, um Vasilj am Tag nach dem Derby mit einem riesigen selbstgebastelten Transparent eine Freude zu bereiten.

Junge spendet St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj Trost

„Nikola, du bist mein Vorbild“, prangte in großen Lettern auf dem Banner – auf Bosnisch, der Landessprache von Vasiljs Heimat Bosnien-Herzegowina. Dazu zwei riesige gemalte Hände, die ein Herz formen, und die Zahl 22, Vasiljs Rückennummer.

Glücksmoment: Nikola Vasilj signiert Fan Kalle (11) die nagelneuen Torwarthandschuhe, die er ihm geschenkt hat. Nils Weber Glücksmoment: Nikola Vasilj signiert Fan Kalle (11) die nagelneuen Torwarthandschuhe, die er ihm geschenkt hat.

St. Paulis Nummer eins war beeindruckt und auch gerührt. „So etwas ist schön“, sagte Vaslij lächelnd. „Besonders, wenn man sieht, was für einen langen Weg die beiden auf sich genommen haben.“ Er bedankte sich per Handschlag, posierte für Fotos und unterhielt sich mit Vater und Sohn. Zugewandt, herzlich, ohne Eile.

Vasilj schenkt kleinem Fan Torwarthandschuhe

Das war noch nicht alles: Spontan holte Vasilj ein nagelneues Paar seiner Torwarthandschuhe aus der Kabine (mit seinem Namen auf dem Handgelenksverschluss) und signierte es für den Jungen, der bis über beide Ohren grinste und mächtig stolz war.

Der kleine Kalle ist selbst Torwart, spielt in der E-Jugend des TSV Altenholz und ist ein großer Fan von Vasilj, wie er erzählte. Nach der Derby-Niederlage, die er am Fernseher verfolgt hatte, sei er natürlich „enttäuscht“ gewesen, berichtete der Nachwuchs-Keeper und verriet mit einem Grinsen, das er in der ersten Halbzeit regelrecht „ausgerastet“ sei, nachdem das Tor von Oladapo Afolayan nicht anerkannt worden war. „Da sind Oma und Opa rübergekommen und haben sich beschwert.“