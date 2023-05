Ex-St. Paulianer in Österreich: Einer patzt, einer darf nach Europa

Auch in der Bundesliga in Österreich nähert sich die Saison unaufhaltsam dem Ende entgegen. Alle drei ehemaligen St. Paulianer hatten es mit ihren Klubs in die Meisterrunde geschafft, einer von ihnen hat bereits den größten Erfolg seiner Laufbahn sicher – weil einem Ex-Kollegen die Nerven einen Streich spielten.

Er konnte nicht mitwirken, Adduktorenprobleme machten einen Einsatz von Philipp Ziereis beim Spiel des Linzer ASK bei Rapid Wien unmöglich. Und der mittlerweile 30-Jährige musste mit ansehen, wie ausgerechnet sein Ex-Kollege Guido Burgstaller die Hausherren früh in Front brachte (2.) und dann auch die Entscheidung auf dem Fuß hatte. Doch sein Handelfmeter landete vor 18.000 Fans in den Wiener Wolken, was kurz vor Schluss bestraft wurde. Und Goigingers Treffer zum 1:1 (85.) sollte ein entscheidender werden.

Ex-St. Paulianer Philipp Ziereis spielt in der neuen Saison international

Denn durch das Remis hat der LASK einen Platz im internationalen Wettbewerb sicher, ist bei neun Punkten Vorsprung und nur noch zwei ausstehenden Partien nicht mehr von Platz drei zu verdrängen. Für Ziereis das absolute Highlight seiner Laufbahn, die er bekanntermaßen zu großen Teilen auf dem Kiez zugebracht hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Das sagt Fabian Hürzeler zu Kiels Hauke Wahl

Burgstallers Rapid hingegen steht nur auf Platz fünf der Sechser-Gruppe und kann theoretisch noch von Rico Benatelli und Austria Klagenfurt überholt werden. Der ehemalige Hamburger saß am Wochenende beim 1:1 gegen Austria Wien ein Gelb-Sperre ab, zählt ansonsten – wie auch die anderen beiden Ex-St. Paulianer – zum absoluten Stammpersonal.