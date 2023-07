Erleichterung bei St. Pauli: Stammkraft ist bereit für den Saisonstart

Es waren erfreuliche Bilder für jeden, der es mit dem Kiezklub hält, die sich am Dienstagvormittag auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße abspielten. Oladapo Afolayan ist nach einer Entzündung am Hüftbeuger wieder fit.

Seit Freitag wurde der Engländer geschont, auch im Test gegen Hapoel (3:0) wirkte er nicht mit. Das gestrige Teamtraining absolvierte er fast komplett mit der Mannschaft – und dürfte damit zum Auftakt gegen Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) einsatzbereit sein.

FC St. Pauli: Afolayan mischt wieder mit, Fragezeichen bei Amenyido

Vermisst wurde dagegen Etienne Amenyido, der aktuell Probleme an der Ferse hat. Beim Angreifer zeigte sich Cheftrainer Fabian Hürzeler am Samstag noch zuversichtlich, dass er nach den zwei freien Tagen „zumindest teilweise“ wieder einsteigen würde können.

Dazu kam es zumindest am Dienstag allerdings noch nicht, Amenyido absolvierte ein individuelles Kraftprogramm.