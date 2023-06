DFB-Pokal zur Primetime! Und auch St. Paulis Testspiel-Termine stehen fest

Immerhin der Termin steht jetzt fest: Gestern veröffentlichte der DFB die Anstoßzeiten der Partien der ersten Pokal-Hauptrunde, und der FC St. Pauli darf zur besten Bundesliga-Zeit ran. Um 15.30 Uhr wird am Samstag, den 12. August, das Spiel bei Atlas Delmenhorst angepfiffen.

Was hingegen immer noch offen ist, ist der Spielort. Der Regionalliga-Absteiger hatte mit dem heimischen Stadion Düsternort, dem Marschwegstadion in Oldenburg und dem Bremer Weserstadion drei Spielorte gemeldet und tut alles dafür, nicht umziehen zu müssen. Eine Entscheidung steht aber noch aus.

Der FC St. Pauli testet im Juli gegen Bielefeld und Lustenau

Anders ist das bekanntlich bei Teutonia Ottensen. Der Regionalligist kann sein Erstrundenspiel gegen Bayer Leverkusen am Millerntor austragen, nach dem der Hamburger Pokalsieger im Vorjahr bei der Suche nach einem Spielort für die Partie gegen RB Leipzig noch nicht fündig geworden war. Teutonias Duell mit Bayer wird zeitgleich zu St. Paulis Kick gegen Delmenhorst stattfinden.

Fix sind mittlerweile auch zwei weitere Testspieltermine des Kiezklubs, beide betreffen die Zeit des Trainingslagers in Südtirol (6. bis 16. Juli). Am 9. Juli (Anpfiff 16 Uhr) messen sich die Braun-Weißen mit dem österreichischen Erstligisten Austria Lustenau, am Tag vor der Heimreise geht es schließlich gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld (Anpfiff 16.30 Uhr).