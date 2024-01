Australien Gruppensieger: Wie lange fehlen Irvine und Metcalfe St. Pauli noch?

Kein Glanzstück, aber der Gruppensieg! Mit dem 1:1 gegen Usbekistan zog Australien als Erster der Gruppe B ins Achtelfinale der Asienmeisterschaft ein. Kapitän Jackson Irvine spielte beim Remis durch, sein St. Pauli-Kollege Connor Metcalfe wurde nach 72 Minuten eingewechselt und vergab in der Nachspielzeit die letzte Chance auf einen Sieg der „Socceroos“.

Der wäre aber auch schmeichelhaft gewesen, denn die Aussies trafen nur durch einen umstrittenen Handelfmeter von Martin Boyle (45.+1). Azizbek Turg’unboyev (78.) köpfte den Ausgleich für die vom ehemaligen Stuttgart-Profi Srecko Katanec trainierten Usbeken.

Der Gegner im Achtelfinale steht noch nicht fest

Mindestens bis Donnerstag müssen Irvine und Co. noch auf ihren ersten K.o.-Gegner beim Turnier in Katar warten. Fest steht bislang nur, dass ihr Achtelfinale gegen einen Gruppendritten am Sonntag stattfindet – der wahrscheinlichste Kontrahent lautet derzeit Indonesien, aber auch der schwere Brocken Japan wäre noch möglich.

Im Achtelfinal-Erfolgsfall fehlt St. Pauli das Australien-Duo nicht nur für die beiden Partien gegen Düsseldorf, sondern auch im Heimspiel gegen Greuther Fürth. Sollten die „Socceroos“ sogar wie 2011 und 2015 ins Endspiel einziehen, wären Irvine und Metcalfe auch beim braun-weißen Punktspiel in Magdeburg nicht dabei.