Zitronendiät: Abnehmen mit der Fastenkur?

Haben Sie schon von der Zitronendiät gehört? Wenn nicht, sind Sie wohl nicht allein. Unter der Zitronendiät versteht man – ähnlich wie bei Saftkuren – eine Art Fasten, bei dem der Körper innerhalb einer Woche entgiftet werden soll. Es gibt jedoch wichtige Regeln bei der Durchführung zu beachten. Denn bei der Zitronendiät wird strikt nach Wochenplan gefastet. Mehr dazu, hier.

Was genau ist die Zitronendiät?

Fastenkuren sind den meisten Menschen geläufig. Gerade im Internet bieten viele Hersteller Sets verschiedener Säfte an, mit denen man über mehrere Tage seinen Körper entschlacken soll. Diese kosten jedoch viel Geld und schmecken nicht jedem. Eine Alternative dazu ist die Zitronendiät. Bei der Zitronendiät geht es nicht primär darum, abzunehmen.

Viel wichtiger ist das Entgiften des Körpers. Ganz nebenbei wird eine Woche lang der Körper mit Unmengen an Vitamin C bombardiert. Vitamin C lässt die Haut jugendlicher und frischer aussehen. Außerdem vermindert Vitamin C Stress und kann gegen Müdigkeit und Erschöpfung helfen. Mehr zum Thema Fasten gibt es im Buch von Ulrike Borovnyak und Eduard Pesina zu erfahren. Hierin wird auch explizit die Zitronendiät detailreicher beschrieben.

So funktioniert die Zitronendiät

Die Zitronendiät läuft über sieben Tage. Jeder Tag hat eine andere Vorgehensweise. Während der gesamten Diät ist auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Das kann durch Wasser, Tee, Gemüsesuppen oder den selbstgemachten Zitronensaft geschehen.

Hungern gibt es hier nicht! Anders als bei anderen Fastenkuren wird nicht auf Essen verzichtet. Der Ernährungsplan sieht aber gesunde Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Bohnen, Fisch oder Vollkorn vor. Wichtig: Zucker und ungesunde Fertiggerichte sind tabu! Im Zentrum stehen nährstoffhaltige Speisen.

Zubereitung des Zitronensaftes (1 Portion):

Die Zutaten werden alle in einem Glas miteinander vermengt. Jeden Tag wird nun das Zitronenwasser getrunken.

2 EL Zitronensaft (frisch gepresst)

300 ml warmes Wasser

2 TL Ahornsirup

eine Messerspitze Chili

So sieht der Zitronendiät-Plan aus

Montag: Zitronenlimonade direkt nach dem Aufstehen trinken. Danach nur auf leichte Kost wie Salat und Rohkost setzen. Zwei Stunden vor dem Schlafengehen noch ein Glas trinken.

Dienstag: Essen Sie fünf Obst- und Gemüsesorten. Dabei trinken Sie immer wieder den Zitronensaft abwechselnd.

Mittwoch: Um den Blutzucker zu regulieren, essen Sie heute besonders proteinreich. Dazu gibt es hin und wieder ein Glas des Zitronensaftes. Sinnvoll ist es auch, Gerichte mit Zitronenabrieb zu würzen, um noch mehr Vitamin C in die Nahrung einzubauen.

Donnerstag: Achten Sie heute vermehrt auf den Zuckerverzicht. Essen Sie Lebensmittel, die keinen Zucker enthalten. Fruchtzucker ist hin und wieder in Ordnung, eine schöne Portion Nüsse sinnvoll, damit Sie keine Heißhungerattacke bekommen. Immer wieder Zitronenlimonade genießen.

Freitag: Machen Sie so weiter wie bisher. Achten Sie darauf, genügend Fette zu sich zu nehmen. Das kann durch Fisch, Nüsse, Nussmus und Co. gewonnen werden.

Samstag: Der Wochenendtag steht ganz im Namen der selbstgemachten Säfte und Suppen. Machen Sie sich eigene Fruchtsäfte mit allerlei Obst und kochen sich eine schöne Gemüsesuppe. Dazu gibt es das Zitronenwasser.

Sonntag: Essen Sie weiterhin so, wie in der Woche bislang. Achten Sie allerdings darauf, dass Sie sich genügend Zeit zum Essen nehmen. Kauen Sie ausreichend und essen genug, um satt zu sein.

So geht es nach der Diät weiter

Nach der Zitronendiät-Woche werden Sie Ihren Ernährungsstil grundlegend verändert haben. Machen Sie nun nicht einfach so weiter wie vor der Diät. Trinken Sie anfänglich Fruchtsäfte zum Frühstück, essen etwas Leichtes zum Mittag und gern eine leckere Mahlzeit zum Abend, damit sich Ihr Körper wieder an normale Nahrung gewöhnen kann. Wer jetzt direkt große Mahlzeiten zum Frühstück, Mittag oder Abendbrot zu sich nimmt, riskiert den Erfolg der Diät.

Ziel der Diät ist es nämlich, den Körper zu entschlacken und von Giften zu befreien. Ganz nebenbei können im Idealfall sogar einige Pfunde purzeln. Hören Sie während der ganzen Diät aber auf Ihren Körper. Macht Ihr Kreislauf schlapp oder ist Ihnen nicht gut, hören Sie sofort mit der Diät auf und probieren Sie dennoch, einen gesunden Lebensstil langsam zu etablieren.

