Vor 180 Jahren: Hamburgs größte Katastrophe wird zur riesigen Chance der Stadt

5. Mai 1842: Der Tag, an dem mehr als ein Viertel der Stadt einer Feuersbrunst zum Opfer fiel. Genau 180 Jahre sind vergangen, seit die Stadt Hamburg ihre bis dahin größte Katastrophe erlebte: 1750 Häuser, 100 Speicher, drei Kirchen, das Rathaus, die alte Börse und das Stadtarchiv – alles wird vernichtet. 51 Männer, Frauen und Kinder sterben, 130 werden verletzt und 20.000 verlieren ihr Heim.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer unterhalten sich jede Woche neu über ein historisches Thema unserer Stadt

Der Große Brand löst unvorstellbares Leid aus, ist aber auch der Startschuss in die Moderne

Der Große Brand löst unfassbares Leid aus – und ist doch auch eine riesige Chance. Die Feuersbrunst – sie markiert den Aufbruch Hamburgs in die Zukunft. Warum das so ist, darüber sprechen MOPO-Chefreporter Olaf Wunder und MOPO-Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer.

