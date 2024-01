Emotionaler Moment bei „Wer wird Millionär“: Kandidat bricht in Tränen aus

Um nicht weniger als drei Millionen Euro haben die Kandidaten in dieser Spezial-Woche bei „Wer wird Millionär“ gezockt. Kandidat Philip Hohenberger (31) sorgte am Freitagabend für einen besonders emotionalen TV-Moment: Der Polizist aus Berlin brach am Ende der Show in Tränen aus – vor Glück.

Hohenberger ging am Freitag mit dem höchsten Gewinn ins Finale. 125.000 Euro hatte der fröhliche Polizist bisher eigesackt. Quizmaster Günther Jauch (67) versucht den Kandidaten aus der Reserve zu locken. Wenn Hohenberger um die drei Millionen Euro spielt, bietet Jauch ihm einen sicheren Gewinn von 50.000 Euro an und einen Joker-Tausch nach Wunsch. Der Polizist willigt ein.

„Wer wird Millionär“: Glück mit dem Zusatzjoker

Schnell schafft er es bis zur 100.000-Euro-Frage, dann wird es für ihn knifflig. Die Frage zur nächsten Gewinnstufe lautet: „Was haben die Sportler Jochen Rindt und Wolfgang Graf Berghe von Trips gemeinsam? A: in Verona geboren, B: in Palermo aufgewachsen, C: in Venedig geheiratet, D: in Monza gestorben?“

Mit seinem Zusatzjoker sucht sich Hohenberger Hilfe im Publikum und hat Glück. „Das ist D. Das sind die Formel-Eins-Rennfahrer. Die sind beide dort gestorben“, weiß ein Studiogast. So schafft es der Polizist auf 150.000 Euro und hört auf zu zocken.

„Wer wird Millionär“: Polizist zu Tränen gerührt

Die erspielte Summe macht ihn fassungslos vor Glück: „Das bedeutet mir so unfassbar viel! Ich komme, ich würde schon fast sagen, aus der untersten Sozialschicht. Ich habe mit Mutti alleine gelebt.“ Sogar das Essen war manchmal knapp: „Es gab Tage, wo wir den ganzen Tag zusammen nur eine Nudelsuppe hatten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Problem bei „Wer wird Millionär“: Plötzlich wird Jauch unterbrochen

Er habe viel dafür gearbeitet, da irgendwann mal rauszukommen. „Große Sprünge waren trotzdem nicht möglich. Ich war noch nie im Ausland Urlaub machen!“, sagt Hohenberger und bricht vor Freude in Tränen aus. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so viel Geld haben würde.“

Da ist selbst Moderator Jauch gerührt: „Och, jetzt … Das kann ihnen auch keiner mehr wegnehmen!“ Vom Gewinn möchte der 31-Jährige nun unter anderem das erste Mal Urlaub im Ausland machen, es soll nach Neuseeland gehen. Außerdem will er sich einen weiteren Traum verwirklichen und den Motorradführerschein machen. (mp)