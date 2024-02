Benko: Protz-Bude des Pleite-Investors wird versteigert

Der bankrotte Elbtower-Investor René Benko (46) ist – man ahnte es schon – kein Freund von falscher Bescheidenheit: Wie ein Sonnenkönig residierte der Mega-Pleitier in der Beletage seiner Signa Holding im Wiener Palais Harrach. Jetzt kommen auch die Einrichtungsgegenstände seiner persönlichen Büro- und Repräsentationsflächen unter den Hammer. Wer schon immer mal fläzen wollte wie ein Finanzjongleur, kann etwa auf Benkos Bürostuhl „Chancellor President“ bieten. Es stehen aber auch Kleinigkeiten wie Schuhlöffel, Kleiderbügel oder Zigarrenkisten zum Gebot.

Güldene Girlanden an der Decke, an den Wänden, an den Türen: Beim Anblick von René Benkos 100-Quadratmeter Büro würde sogar Ludwig XIV anerkennend pfeifen. Ein Rausch in Marmor und Stuck! Nur das moderne Kunstwerk an der hinteren Wand wirkt ein bisschen so, als hätte dort, wo der Chef saß, gerade ein Mord stattgefunden. Nun bringt das Auktionshaus Aurena.at alles auf den Markt, 1000 Gegenstände werden versteigert.

Interesse an Benko-Devotionalien ist groß

Das Interesse, ein Stück vom gefallenen Immobilien-Zocker zu ergattern, scheint groß: Eine abhörsichere Box fürs Smartphone steht am Samstag bei 380 Euro, selbst ein Schuhlöffel, aufgerufen für fünf Euro, hat wenig später bereits ein Angebot über 200 Euro. Die gigantische „Design Schreibtisch-Kombination mit Steinsockel L-förmig“, von der aus Benko in seinem unübersehbaren Firmengeflecht die Strippen zog, steht 18 Tage vor Auktionsablauf bereits bei 22.000 Euro, sein Drehstuhl bei 8.400 Euro.

René Benkos Büro: Ein 100-Quadratmeter-Traum in Gold und Marmor. Jetzt kommt das Mobiliar untern Hammer. aurena.at René Benkos Büro: Ein 100-Quadratmeter-Traum in Gold und Marmor. Jetzt kommt das Mobiliar untern Hammer.

Das erste Palais-Stockwerk, dessen Einrichtung vom „Schreibtisch Organizer inklusive Inhalt“ (aktuell 12 Euro) bis zum „Design Empfangspult Massiv zum Selbstabbau“ (2200 Euro) derzeit verscherbelt wird, diente Benko – bevor er Österreichs größten Bankrott hinlegte – als Repräsentationsfläche. Wer im edlen „Wartebereich“ Platz nahm, musste sich unter der barocken Deckenbemalung fühlen wie vor einer Audienz im österreichischen Kaiserhaus, nun kann man auf die Designermöbel bieten.

Der „Wartebereich“ in der Beletage: Ein Mitarbeiter des Auktionshauses fotografiert einen Designertisch aurena.at Der „Wartebereich“ in der Beletage: Ein Mitarbeiter des Auktionshauses fotografiert einen Designertisch

Auf der Seite des Auktionshauses kann sich jeder durch die Angebote klicken und einen Blick werfen auf die Lebensart, die Benko und seine Mitarbeiter pflegten, bevor das Kartenhaus zusammenkrachte, den Elbtower als hohlen Zahn zurückließ und Nobel-Kaufhäuser wie das Alsterhaus und das KaDeWe mit in die Insolvenz riss.

Signa-Pleite hinterließ gigantischen Schuldenberg

Alles muss raus, sogar der Holzstapel im Kamin (7 Euro), eine (mutmaßlich unbenutzte) Spardose, Leuchten, Teppiche, Zimmerpflanzen, Schirmständer und seltsam altertümliche Tastentelefone. Sogar die Ummantelung des Feuerlöschers. Die Signa-Holding hat bei ihrer Insolvenz im November 2023 einen Schuldenberg von unfassbaren fünf Milliarden Euro hinterlassen – da zählt jeder Euro.

Diskretion unter Stuckdecke: In schallgeschützten Glaskuben konferierten die Benko-Mitarbeiter aurena.at Diskretion unter Stuckdecke: In schallgeschützten Glaskuben konferierten die Benko-Mitarbeiter

Jeder kann sich registrieren und Gebote abgeben. Die ersten Zuschläge wird es ab dem 24. Februar um 9 Uhr geben. Bis dahin dürften die Summen noch nach oben gehen.

Bei einer ersten Versteigerungsrunde im Januar haben einige Objekte erstaunliche Preise erzielt, etwa ein Kaktus aus einem Signa-Büro, der für 220 Euro eine neue Fensterbank fand. Eine Signa-Fußmatte war einem Bieter gar 1600 Euro wert.