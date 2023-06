Razzia bei Abou-Chaker-Cousin: Ali M. schimpft empört über Polizisten

Was für ein fast schon martialisch anmutender Einsatz im beschaulichen Oer-Erckenschwick: In dem Ruhrpott-Ort rückten am Donnerstagvormittag mehr als 100 Polizisten, Steuerfahnder, Staatsanwälte und Zollbeamte an. Einer war damit gar nicht einverstanden: Ali M., der Cousin des berüchtigten Berliner Clan-Chefs Arafat Abou Chaker.

Ziel der vormittäglichen Razzia war auch die Autowerkstatt von Ali M. Gegen das Familienmitglied der Abou Chakers soll auch wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche Haftbefehl bestehen.

Nach Angaben der Polizei sind zwei laufende Ermittlungsfahren der Grund. Ein Sprecher der Polizei in Recklinghausen wollte vorerst keine weitere Details oder Hintergründe nennen.

Ali M. aus dem Abou-Chaker-Clan saß schon im Knast

Ali M. stand bereits wegen Raubüberfall und Waffenbesitz vor Gericht, saß auch schon im Gefängnis. Der 40-Jährige protestierte lautstark gegen den Einsatz, wollte sich laut „Bild“ gar nicht beruhigen. Der gebürtige Libanese soll dann von vermummten Beamten in eine Gewahrsamszelle gebracht worden sein.

Angeblich laufen die Ermittlungen schon seit anderthalb Jahren, wie genau man auf seine Spur kam, wollen die Ermittler im Laufe des Tages mitteilen.