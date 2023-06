Die besten Restaurants der Welt: Deutscher Starkoch schafft es in die Top 50

Wo auf der Welt kann man am besten Essen gehen? Internationale Gourmet-Kritiker haben ihr Ranking vorgstellt – auch ein Restaurant eines deutschen Star-Kochs ist in der Top 50 vertreten!

Das Central in der peruanischen Hauptstadt Lima ist von internationalen Gourmet-Kritikern zum besten Restaurant der Welt 2023 gekürt worden. Die Jury der „World’s 50 Best Restaurants“ verlieh den Titel am Dienstagabend bei einer Galaveranstaltung in der spanischen Mittelmeermetropole Valencia.

Die Chefs des Central, Virgilio Martínez und Pía León, dankten ihrer gesamten Mannschaft für die Arbeit, die nun vom Erfolg gekrönt wurde.

Peruanische Küche: Eine der besten Lateinamerikas

Das Central ist schon länger als Gourmetparadies bekannt – und die peruanische Küche zwischen Pazifik und Anden mit ihrem vielfältigen Einflüssen und Traditionen sowie Experimentierfreudigkeit gilt als eine der besten Lateinamerikas.

Virgilio Martinez und Pia Leon, Chefköche des Restaurants Central aus Lima, während der Gala „The World's 50 Best Restaurants“ im Palau de Les Arts. dpa/EUROPA PRESS | Jorge Gil Virgilio Martinez und Pia Leon, Chefköche des Restaurants Central aus Lima, während der Gala „The World’s 50 Best Restaurants“ im Palau de Les Arts.

So landeten neben dem Central noch drei weitere Restaurants in Lima unter den 50 besten: das Maido (6), das Kjolle (28) und das Mayta (47). Wie bei fast allen Top-Restaurants sind die Preise der Gaumenfreuden für inflationsgeplagte Normalbürger jedoch kaum erschwinglich. Platz zwei des Rankings der Gourmetrestaurants belegte diesmal das Disfrutar in Barcelona, das 2018 schon auf Platz 18 gelandet war.

Tim Raue landet mit seinem Restaurant auf Platz 40

Auch ein Deutscher schaffte es unter die Top 50: Tim Raue landete mit seinem nach ihm benannten Restaurant in Berlin-Kreuzberg auf Platz 40. Schon im vergangenen Jahr war er mit Platz 37 geehrt worden. Das Schweizer Restaurant Schloss Schauenstein in Fürstenau kam auf Platz 26, das Steiereck in Wien auf Rang 17.

Das könnte Sie auch interessieren: „Gault&Millau“: Das sind Hamburgs beste Restaurants – ein Neu-Einsteiger überrascht

Seit 2002 küren mehr als 1000 internationale Gastronomieexperten jedes Jahr die besten Restaurants der Welt. Anders als der Name vermuten lässt, stehen nicht nur 50, sondern 100 Lokale auf der Liste, die das britische „Restaurant Magazin“ veröffentlicht. Dort findet sich wie schon im Vorjahr auch das Restaurant „Ernst“ in Berlin-Wedding mit Küchenchef Dylan Watson-Brawn aus Kanada, dieses Jahr auf Platz 55. (dpa/mp)