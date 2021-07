Arme Pastorin wird Stripperin – und zieht in Millionen-Villa

Sie hatte einen angesehenen Job und war dennoch immer pleite: Dann zog sich Pastorin Nikole Mitchell (36) kurzerhand ihre züchtige Kleidung aus – und die Reizwäsche an. Inzwischen lebt sie in einem Millionen-Dollar-Anwesen.

Statt hinter dem Prediger-Pult zu stehen, arbeitet Nikole Mitchell nun als Stripperin und zeigt sich lasziv in allen erdenklichen Posen. Die Mutter dreier Kinder arbeitet außerdem als Life Coach und gibt Menschen Tipps, wie sie ihr Leben auf die Reihe bekommen können. Bei Instagram hat die Amerikanerin bereits mehr als 183.000 Fans. Die „Bild“ berichtete zuerst.

Pastorin wird Stripperin – und lebt im Luxus

Geldprobleme scheint sie nun keine mehr zu haben – wie sie ihre Follower gerne wissen lässt: „Ich führe ein fantastisches Leben, in dem ich zwischen 30.000 und 100.000 Dollar im Monat verdiene.“ Das sind Summen zwischen 25.000 und 85.000 Euro – kein Wunder also, dass die 36-Jährige in einer Millionen-Villa residieren kann.

Ihrem damaligen Mann gefiel der Jobwechsel seiner Frau übrigens überhaupt nicht – doch mittlerweile spielt er in ihren Leben keine Rolle mehr. Wenn er sie sehen will, kann er sie jedoch noch bei OnlyFans bewundern. Da ist er allerdings nicht alleine: Auf der Webseite für erotische bis pornografische Inhalte hat Nikole Mitchell mehr als 61.000 Unterstützer, die die Kasse der Ex-Pastorin klingeln lassen.

Mit der Kirche ist die ehemalige Predigerin fertig. „Was ich heute tue, ist so viel besser als die Werte, die ich hinsichtlich Sexualität in der Kirche gelernt habe.“ Na dann, Amen!