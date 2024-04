Von Auto erfasst: Fußgänger stirbt bei Unfall im Norden

Bei einem Unfall in Heede (Kreis Pinneberg) nördlich von Hamburg ist am Montagmorgen ein Fußgänger von einem Skoda erfasst worden und ums Leben gekommen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Frau gegen 5.45 Uhr mit ihrem Skoda auf der Hoffnunger Chaussee in Richtung Barmstedt unterwegs. Nach einer Rechtskurve sei es dann zur Kollision mit dem Fußgänger gekommen, der von einem Grundstück aus auf die Fahrbahn trat.

Fußgänger stirbt an Unfallstelle

Der Fußgänger wurde in einen Graben am Straßenrand geschleudert und blieb regungslos liegen. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Autofahrerin sei mit Schocksymptomen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei ließ die Straße sperren und nahm den Unfall auf. Um den genauen Ablauf nachvollziehen zu können, wurde auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen. Er machte Fotos von dem Skoda und testete sogar die Bremsen des Skodas. Mängel sollen dabei jedoch nicht festgestellt worden sein.

Die Straße blieb für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Skoda wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. (dg)