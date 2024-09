Unfall in der 30er-Zone: Raser hinterlässt Spur der Verwüstung

Mit Vollgas durch die 30er-Zone: Der Fahrer eines Skoda hat in der Quickborner Straße in Norderstedt am Montagabend einen hohen Sachschaden verursacht.

Der Mann war gegen 21.35 Uhr zusammen mit einem Beifahrer aus der Ulzburger Straße in die Quickborner Straße eingebogen und hatte dort die Tempo-30-Hinweisschilder missachtet, um Gas zu geben.

Skoda-Fahrer kracht gegen mehrere Autos in Norderstedt

Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Skoda und prallte rechts gegen einen parkenden Renault. Anschließend streifte er weitere in der Straße abgestellte Fahrzeuge, die dabei zum Teil schwer beschädigt wurden. Die rasante Fahrt endete schließlich an einer Straßenlaterne.

Bei der Kollision wurden beide Männer verletzt. Einer von ihnen schwer. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus. Dort sollte der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt eilte an die Unfallstelle, um die von Trümmern übersäte Fahrbahn zu reinigen. Zudem mussten Betriebsstoffe abgestreut werden. (mp)