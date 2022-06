Tragischer Badeunfall im Norden: 18-Jähriger tot geborgen

Schreckliches Ende eines Badeausflugs nahe Flensburg: Ein 18-Jähriger ist am Sonntagnachmittag im Südensee in Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) plötzlich untergegangen und ertrunken.

Gegen 16.30 Uhr sahen Badegäste, wie der junge Mann in der Nähe eines Badestegs unvermittelt unterging, teilte die Feuerwehr-Leitstelle Nord in Harrislee der MOPO mit. Sofort wählte ein Zeuge den Notruf. Ein Großaufgebot aus Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk (THW) und Polizei rückte an.

18-Jähriger tot: Badeunfall in Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg)

Der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ suchte die Wasseroberfläche ab. Mehrere Boote der Feuerwehr und des THW waren im Einsatz. Bekannte des Vermissten unterstützten die Einsatzkräfte.

Wie „SHZ.de“ berichtet, war eins der THW-Boote mit einem Sonargerät ausgestattet und konnte damit den Grund des Badesees scannen. Um 22.55 Uhr machten die Kräfte laut Feuerwehr dann die tragische Entdeckung: Der vermisste 18-Jährigen lag leblos unter Wasser. Taucher bargen seine Leiche.