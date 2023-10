Seit Wochen vermisste 13-Jährige missbraucht? Mann in U-Haft

Seit dem 21. September wurde ein Mädchen aus Hasselberg (Kreis Schleswig-Flensburg) vermisst – nun ist die 13-Jährige wieder aufgetaucht. Am vergangenen Freitag wurde sie in der Wohnung eines Mannes gefunden. Er kam in U-Haft: Es besteht der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs.

In der 900-Seelen-Gemeinde war die Aufregung groß: Ein erst 13 Jahre altes Mädchen war aus einer Jugendeinrichtung spurlos verschwunden. Es war nicht das erste Mal war, dass das Kind dort ausgerissen war.

In der Regel wurde die 13-Jährige aber schon wenig später wieder angetroffen. Dieses Mal aber fehlte tagelang jede Spur von ihr.

42-Jähriger soll 13-Jährige missbraucht haben

Laut Staatsanwaltschaft Flensburg seien am vergangenen Freitag dann Hinweise auf die zwischenzeitlich gestartete Öffentlichkeitsfahndung eingegangen. Polizisten trafen das Mädchen in der Wohnung eines Mannes (42) an. Die Vermisste gab an, sich dort freiwillig aufgehalten zu haben.

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Mann sich des schweren sexuellen Missbrauchs an der Heranwachsenden schuldig gemacht hat. Ein Richter erließ Haftbefehl.