Tourismuszahlen im Norden steigen: Warum ein Minister aber nicht zu früh feiern will

Schleswig-Holstein lockt mehr Urlauber an. Das geht aus Zahlen des Statistikamtes Nord hervor. Tourismusminister Madsen warnt aber vor einer voreiligen Schlussfolgerung.

Schleswig-Holstein kann sich im ersten Quartal des laufenden Jahres über steigende Tourismuszahlen freuen. Dabei bezieht sich die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein auf Zahlen des Statistikamtes Nord. Für das erste Quartal (Januar bis März) ergibt sich mit insgesamt 1.387.948 Ankünften ein Plus von 11,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2023 und mit fast 5 Millionen Übernachtungen ein Plus von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 2.390.909 Übernachtungen wurde im März 2024 ein Plus von 24,6 Prozent ermittelt.

Schleswig-Holstein: 5 Millionen Übernachtungen im ersten Quartal

Allzu früh freuen wollte sich Schleswig-Holsteins Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) jedoch nicht. „Es wäre verfrüht, jetzt schon das touristische Jahr als neues Best-off-Tourismusjahr zu deklarieren“, sagte der 52-Jährige in einer Pressemitteilung der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein am Donnerstag.

„Aus den aktuellen Studien wissen wir, dass das Reiseverhalten sich zurzeit verändert, Urlaube anders gestaltet werden, Zweit- und Dritturlaube teils entfallen. Das Geld sitzt nicht mehr so locker wie in früheren Jahren.“

Wichtig sei, so Madsen, dass die Qualität des Angebotes trotzdem weiter verbessert werde. Dies seien Investitionen in die Zukunft. (mp/dpa)