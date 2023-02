Parken, Strandkorb, Therme: Preise in beliebtem Nordseebad steigen teils drastisch

Jetzt wird es noch teurer in SPO: Die Preise der Parkplätze werden angezogen, wie die Tourismuszentrale St. Peter-Ording in den „Husumer Nachrichten“ verlauten lässt. Touristen werden nun noch mehr für ihren Urlaub hinlegen müssen.

Erst kürzlich berichtete die MOPO, dass die Dünen-Therme aufgrund der hohen Energiekosten schließen musste. Nun wird sie stufenweise wiedereröffnet – aber auch teurer.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach überraschender Schließung: So geht es mit Erlebnisbad im Norden weiter

„Die Preise für den Eintritt in das Freizeit- und Erlebnisbad sowie die Behandlungskosten für Privatzahler für Anwendungen im Gesundheits- und Wellnesszentrum (GWZ) werden zum 1. April 2023 angepasst“, sagt die Tourismuszentrale in den „Husumer Nachrichten“. Der Tourismusausschuss habe bereits am Montag zugestimmt, sodass eine Empfehlung für den Finanzausschuss und die Gemeindevertretung ausgesprochen werden könne.

St. Peter-Ording: Parkplätze und Strandkörbe werden teurer

Außerdem werden auch die Preise für Parkgebühren und Strandkorb-Miete erhöht. Flächen, die zur Tourismus-Zentrale gehören, würden nicht mehr zwei Euro, sondern drei Euro kosten. Auch die Tagespauschalen würden erheblich teurer: Die Parkplakette steige von 14 auf 20 Euro, der Strandparkplatz Ording bekomme eine Preiserhöhung von acht Euro auf zwölf Euro. In erster Linie soll mit den zusätzliche Einnahmen der Nationalpark finanziert werden, so die Tourismuszentrale St. Peter Ording.

Auch die beliebten Strandkörbe bekommen eine Erhöhung. Von Mai bis September müssen Urlauber zwölf Euro für die Miete hinlegen. Der Preis für eine ganze Saison wird von 450 Euro auf 500 erhöht.

Privatzahler für Kurmittel- und Wellnessangebote sollen ebenso mehr zahlen müssen, doch das Angebot solle aufgewertet werden. Katharina Schirmbeck, die Direktorin der Tourismus-Zentrale, rechtfertigte die Entscheidung damit, dass die Kosten seit 2017 nicht mehr erhöht wurden. Es wäre somit eine Anpassung an das Marktniveau.(chc)