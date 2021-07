Meterhohe Flammen loderten am späten Montagabend in Brokdorf im Kreis Steinburg in der Nähe des Kraftwerkes in den Himmel. Ein reetgedecktes Gebäude brannte aus bisher unbekannten Gründen lichterloh. Einige Gebäudeteile mussten eingerissen werden.

Anwohner hatten die Einsatzkräfte informiert. Insgesamt rückten rund 80 Feuerwehrleute an, um den ausdehnten Brand zu löschen. Das Haupthaus stand komplett in Flammen, das Feuer war bereits auf die angrenzenden Gebäude übergesprungen.

Bei Hamburg: Reetdachhaus brennt lichterloh

In den Hallen und Scheunen lagerten Stroh und Heu – ein ideales Futter für die züngelnden Flammen. Hinzu kam, dass die Wasserversorgung vor Ort schwierig war und die Einsatzkräfte lange Schlauchverbindungen zu diversen Gräben legen mussten, so ein Reporter vor Ort.

Mit einem Bagger mussten Teile der Gebäude eingerissen werden, nur so konnten die Feuerwehrleute an die Flammen im Inneren gelangen. Das Löschen von Innen sei auf Grund der Einsturzgefahr nicht möglich gewesen.

Das schwül-warme Wetter und die Hitze der Flammen brachten die Einsatzkräfte an ihre Grenzen, ein Feuerwehrmann musste vom Rettungsdienst versorgt werden, weil ihm der Kreislauf versagte, so ein Reporter vor Ort. (sr)