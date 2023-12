Mitten auf der Autobahn: BMW fängt plötzlich Flammen – Totalschaden

Was für ein Schreck! Auf der A24 in Richtung Berlin ist am Donnerstagabend ein BMW in Brand geraten. Die Fahrerin konnte sich retten.

Die aus Oldesloe stammende Frau fuhr auf der Autobahn in Richtung Berlin. Gegen 18.45 Uhr bemerkte sie kurz vor dem Parkplatz Sachsenwald auf Höhe Kuddewörde (Kreis Herzogtum Lauenburg), dass Qualm aus dem Vorderwagen aufstieg.

Schnell fuhr die Frau rechts ran und hielt auf dem Standstreifen, wo es ihr gelang, noch ein paar Sachen aus dem Fahrzeug zu bergen, bevor sie einen Notruf absetzte.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall bei Hamburg – drei Verletzte, darunter ein Kind

Die herbei geeilte Feuerwehr löschte den Brand. Doch das Auto war nicht mehr zu retten – Totalschaden! Der Verkehr wurde während der Löscharbeiten einspurig am Einsatzort vorbeigeleitet. Es kam zum Stau. Die Fahrzeughalterin kam mit einem Schrecken davon. (ng)