In Wahlstedt (Kreis Segeberg) sind am Montag zwei Männer in eine Wohnung eingebrochen. Was sie offenbar nicht wussten: Eine Videokamera zeichnete alles auf.

Wie die Polizei bekannt gibt, kam es am Montag gegen 17.41 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Birkenweg.

Einbruch am Birkenweg: Täter durch Video überführt

Dabei wurden die zwei Diebe allerdings von einer Videokamera gefilmt. Auf den Aufnahmen sind die beiden Männer, beide mit hellen Mützen sowie Handschuhen, klar zu erkennen.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Pinneberg. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nähe des Tatortes in Wahlstedt möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04101) 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.