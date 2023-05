Sie wollten in den Hansa-Park: Unfall mit drei verletzten Kindern

Bei einem Autounfall in der Zufahrt zum Hansa-Park in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) sind am Samstagvormittag sieben Menschen verletzt worden – darunter drei Kinder.

Eine Autofahrerin aus Wiesbaden wollte mit ihrem Mercedes auf den Parkplatz des Freizeitparkes im Kreis Ostholstein fahren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dabei hatte sie beim Kreuzen einer Straße einen Ford aus dem Kreis Ostholstein übersehen.

In dem Wiesbadener Auto saßen fünf Menschen, darunter zwei Kinder. Der Ford war mit zwei Personen besetzt, darunter ein Kind. Alle sieben Insassen der Wagen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, zwei davon schwer.

Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ online berichtet. (dpa/mp)