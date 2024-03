Mann raucht Zigarette im Auto – und schwebt wenig später in Lebensgefahr!

Tragisches Unglück in Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort ist es am Montagnachmittag zu einer Gasexplosion in einem Auto gekommen, nachdem der Fahrer sich eine Zigarette angezündet hatte. Er kam lebensgefährlich verletzt in eine Klinik.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge habe ein 51-Jähriger im Kofferraum seines Autos eine Gasflasche transportiert. Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte dann zu einer verheerenden Explosion, in dessen Verlauf der Mann schwerste Verletzungen und Verbrennungen davontrug.

Mann raucht Zigarette im Auto – Gasflasche explodiert

Ermittlungen zufolge habe der 51-Jährige auf einem Gelände an der Straße Streitberg in seinem Auto gesessen und sich eine Zigarette angezündet. Plötzlich kam es zur Explosion. Die Druckwelle war so enorm, dass die Verglasung und das Schiebedach hinausgesprengt wurden. Nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Gasflasche undicht war.

Der Mann im Auto erlitt hochgradige Verbrennungen und kam in eine Spezialklinik nach Lübeck. Lebensgefahr wird nach wie vor nicht ausgeschlossen.