Chlor-Alarm im Pflegeheim – Rauch und Gestank

Die Freiwillige Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Pflegeheim in Bad Segeberg ausrücken, schnell rief sie Verstärkung: Aus einer Toilette im Keller drang nämlich nicht nur Rauch, es stank außerdem bestialisch nach Chlor.



Die Einsatzkräfte trugen Atemschutz und machten sich mit Messgeräten in den Keller des Heims an der Eutiner Straße auf. Parallel wurden die Zimmer der Patienten im Erdgeschoss kontrolliert.

Feuerwehr vermutet chemische Reaktion durch WC-Reinigungsmittel

In der Toilette stellten die Retter einen erheblichen PH-Wert fest, allerdings keinen Rauch mehr, im Rest des Gebäudes verliefen die Messungen unauffällig. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es durch den Gebrauch von Reinigungsmitteln im WC zu einer kurzen chemischen Reaktion gekommen war. Verletzt wurde niemand und die Bewohner mussten während des Einsatzes das Haus auch nicht verlassen.

Rund um den Sanitärbereich lüfteten die Einsatzkräfte ordentlich und zogen nach einer guten Stunde wieder ab. (mp)