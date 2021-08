Regen und Gewitter: So wird das Wetter im Norden

Die letzten Tage waren sonnig und warm – doch leider war es das nun auch schon wieder mit dem schönen Wetter. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD)wird es in den kommenden Tagen regnerisch und kühler.

Am Sonntag wird das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wechselhaft mit Schauern, abends soll es gewittern. Die Höchsttemperatur in Hamburg beträgt 24 Grad, auf Sylt 20. Schwacher bis mäßiger, an der See zeitweise frischer Wind weht aus West bis Südwest.

In der Nacht zum Montag bleibt es bedeckt und regnerisch, teils mit Gewittern. Am längsten trocken bleibt es zwischen Hamburg und Lübeck. Die Tiefstwerte betragen 15 Grad. Mäßiger, an der Nordsee starker Wind weht aus südwestlichen Richtungen.

Am Montag bleibt es stark bewölkt, gebietsweise mit Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte betragen 17 bis 20 Grad. Mäßiger bis frischer Wind kommt aus westlichen Richtungen, verbreitet Windböen, teils wird es stürmisch.

Wetter im Norden: Temperaturrückgang in Hamburg und Schleswig-Holstein

In der Nacht zum Dienstag bleibt es weiterhin meist stark bewölkt mit Durchzug von kräftigen Schauern und Gewittern. Die Tiefstwerte betragen 10 bis 14 Grad. Es weht mäßiger bis frischer, an der Nordsee stürmischer West- bis Nordwestwind.

Am Dienstag bleibt es überwiegend stark bewölkt mit kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern. Maximal 18 bis 20 Grad. Dazu weht frischer, an den Küsten starker und in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind.

Das könnte Sie auch interessieren:„Auf den Knien, im Regen“: Frau bringt Zwillinge auf Raststätte zur Welt

In der Nacht zum Mittwoch wird es wechselnd bewölkt mit Schauern. Die Temperatur sinkt auf bis zu 13 Grad. Es herrscht abnehmender West- bis Nordwestwind, an den Küsten in Böen weiter stark bis stürmisch.