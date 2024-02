Anwohner hören Schreie: Kurioser Polizei-Einsatz im Norden

Nanu, was war denn da los? Die Suche nach einem Huhn hat im Landkreis Ammerland einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Weil sie laute Schreie – mutmaßlich nach einer Frau – gehört hatten, alarmierten Anwohner der Ortschaft Westerstederfeld in Westerstede am Sonntagabend die Polizei. Da die Beamten niemanden in Not vorfanden, hätten sie die Einwohner befragt, teilte die Polizei mit.

Mann sucht nach entlaufenem Huhn – Anwohner schlagen Alarm

Ein junger Mann, der das Haus seiner Eltern hütete, sagte demnach, in der Nacht sei ihm Elsa, ein Huhn, entlaufen. Um das Tier zurückzulocken, habe er nach ihr geschrien.

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburg: Frau lebensgefährlich verletzt – Mitbewohner festgenommen

Die Schreie des jungen Mannes wurden den Angaben zufolge von besorgten Anwohnern als Hilferufe fehlinterpretiert. Elsa war unterdessen bereits unverletzt nach Hause zurückgekehrt, als die Polizei eintraf. (dpa/mp)