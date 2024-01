20-Jähriger knallt in Kurve gegen Baum – tot

Tragischer Autounfall im Landkreis Oldenburg: Ein junger Autofahrer ist in Dötlingen frontal gegen einen Baum gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der schreckliche Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr am Sonntagabend, wie die Polizei mitteilte. Der 20-Jährige kam auf der Bundesstraße 213 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und krachte in den Baum.

Das könnte Sie auch interessieren: Stundenlanger Feuerwehr-Einsatz: Ferienhaus in Hamburg in Flammen!

Warum der Mann die Kontrolle über seinen Opel Astra verlor, ist unklar. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme blieb die Straße bis 19 Uhr voll gesperrt. (mp/dpa)