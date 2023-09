Streit skurril bei Hamburg: Einer greift zur Schaufel – der andere zur Kettensäge

Es erinnert an die Kult-Horrorfilme „Texas Chainsaw Massacre“ oder „Shining“ – und spielt doch im beschaulichen Tostedt im Landkreis Harburg: Ein Streit zwischen zwei Männern ist derart eskaliert, dass die Polizei gegen die beiden Kontrahenten gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet hat. Auch eine Kettensäge und eine Schaufel kamen zum Einsatz.

Die beiden Männer seien gegen 14 Uhr am Donnerstag in eine Auseinandersetzung geraten, hieß es von der Polizei. Was für den Streit gesorgt hat, ließen die Beamten offen.

Tostedt: Männer attackieren sich mit Kettensäge und Schaufel

Einer der beiden griff zu einer laufenden Kettensäge, um seinen Kontrahenten zu bedrohen. Der flüchtete in seine Wohnung.

Das könnte Sie auch interessieren: Direkt an den Landungsbrücken: Taucher ziehen Leiche einer Frau aus der Elbe

Doch für den Kettensägen-Angreifer war der Streit noch nicht beendet – und er verschaffte sich über ein in die Tür gesägtes Loch Zugang zur Wohnung. Sein Kontrahent griff daraufhin zu einer Schaufel und schlug ihm auf den Kopf.

Beide Männer erlitten bei ihrem Streit leichte Verletzungen. Die Polizei hat mehrere Strafverfahren eingeleitet. (fbo)