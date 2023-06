Lkw kollidiert mit Transporter: Ein Schwerverletzter, Trucker unter Schock

Schwerer Unfall zwischen Hamburg und Bremen: Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Verkehrsunfall in Vierden (Kreis Rotenburg) schwer verletzt worden.

Aus ungeklärter Ursache war der Kleintransporter am Mittwoch mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Feuerwehr sagte. Durch den Aufprall rutschte der Lkw in den Straßengraben und geriet in Schräglage.

Unfall in Vierden: Lkw kollidiert mit Transporter

Der Transporter drehte sich und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Lastwagenfahrer erlitt nach Polizeiangaben einen Schock.

Die Landstraße 130 war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt. (dpa/mp)