Im Norden: „Lovemobil“ brennt komplett aus – Brandstiftung?

Liebesnest in Flammen: Am Freitagabend vergangene Woche hat ein Lovemobil an der Bundesstraße 73 zwischen Düdenbüttel und Himmelpforten im Landkreis Stade gebrannt.

Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter und die Feuerwehr Himmelpforten versuchten noch, das Feuer zu löschen. Doch das Wohnmobil brannte vollständig aus.

Vermutete Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen

Warum es am 26. August zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Brandermittler der Polizei Stade gehen davon aus, dass das Feuer zwischen 22 und 22.15 Uhr vorsätzlich gelegt wurde.

Zeugen berichten, dass sie zwei junge Radfahrer auf dem Radweg in Richtung Düdenbüttel gesehen haben, die zur Tatzeit an dem Mobil vorbeigekommen sein könnten.

Die Polizei bittet die beiden jungen Männer, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Auch weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Nummer 04141102215 bei der Polozei in Stade zu melden. (ncd)