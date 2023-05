Im Norden: Siebenjähriger von Schulbus angefahren und schwer verletzt

In Buchholz (Landkreis Harburg) ist es am Mittwochvormittag zu einem tragischen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Schulbusses hatte beim Abbiegen ein Kind auf einem Fahrrad übersehen. Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer und transportierte es mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Laut Polizei geschah das Unglück gegen 15.20 Uhr im Buenser Weg. Hier habe der Fahrer (60) eines mit rund 45 Schulkindern besetzten Schulbusses nach rechts in die Berliner Straße abbiegen wollen.

Dabei übersah er offenbar einen Siebenjährigen, der auf dem Gehweg neben dem Bus auf einem Rad unterwegs war und die Berliner Straße überqueren wollte.

Kind mit Arm unter Reifen des Schulbus eingeklemmt

Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte zu Boden, sein linker Arm wurde von einem der Busreifen eingeklemmt. Feuerwehrmänner befreiten das schwer verletzte Kind.

Nachdem es vom Notarzt versorgt war, kam es mit einem Rettungshubschrauber in eines Klinik. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Zahlreiche Augenzeugen des Unglücks wurden vom Kriseninterventionsteam (KIT) betreut.