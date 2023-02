Frau hebt mit EC-Karten Geld ab – kurz darauf wird sie festgenommen

Versteckt hinter einer Sonnenbrille versuchte sie unterzutauchen – der Polizei ging sie trotzdem ins Netz: Eine Betrügerin aus Delmenhorst wurde am Mittwochvormittag vorläufig festgenommen, nachdem sie an einem Geldautomaten in Lüneburg größere Summen Bargeld mithilfe unterschiedlicher EC-Karten abhob. Es war nicht das erste Mal, dass die 46-Jährige der Polizei auffiel.

Einem Hamburger Bundespolizisten in Zivil ist an einem Geldautomaten am Bahnhof in Lüneburg eine Betrügerin ins Netz gegangen. Auf dem Weg zu seinem Dienst fiel dem Beamten die 46-Jährige am Mittwochvormittag auf, weil sie teils vermummt und mit Sonnenbrille unterschiedliche EC-Karten in den Automaten einführte und Bargeld in größeren Mengen herausholte. Der Mann sprach die Verdächtige an und informierte seine Kollegen in Lüneburg.

Betrügerin fiel bereits mehrfach wegen Straftaten auf

Die Frau aus dem Bereich Delmenhorst war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten, wie es hieß. In ihrer Tasche wurden neben größeren Bargeldsummen auch entwendete EC-Karten gefunden.

Die 46-Jährige wurde der Polizei Lüneburg übergeben und vorläufig festgenommen. Am Donnerstag verurteilte das Amtsgericht der Hansestadt die Frau zu mehreren Tagessätzen. (dpa/mp)