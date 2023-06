Auto überschlägt sich und landet in Garten – mehrere Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Stade: In Grünendeich hat sich in der Nacht zu Sonntag an der Straße Huttfleth ein Auto überschlagen und ist in einem Vorgarten gelandet. Fünf Menschen wurden verletzt.

Der 19-Jährige am Steuer des VW Polo soll gegen 4.30 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren haben, so ein Polizeisprecher: „Er prallte gegen einen Stein am Straßenrand, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.“

Mehrere Feuerwehren rücken aus

Der VW landete im Vorgarten eines Wohnhauses, Anwohner wurden nicht verletzt. Sie waren es aber, die die ersten Notrufe absetzten. Mehrere örtliche Wehren wurden alarmiert, weil unklar war, ob möglicherweise Personen in dem Wagen eingeklemmt waren.

Tatsächlich mussten die Kräfte einen Mann von der Rückbank retten und aus dem Wagen befreien. Die vier anderen Insassen hatten schon vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Auto klettern können. Zwei Personen, darunter der von der Rückbank, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten laut Polizei aber nur leichtere Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Eine kleine Änderung – Zehntausende erwischt’s: Dieser Blitzer bricht alle Rekorde

Die 40 Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, sicherten das Fahrzeug ab und nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Die Polizei sperrte derweil die Straße. Zu Staus kam es aber nicht.

„Der VW Polo wurde bei dem Unfall total beschädigt“, so der Polizeisprecher weiter. Er habe abgeschleppt werden müssen. „Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.“

Fahrer war alkoholisiert

Während der Unfallaufnahme sei den Beamten der Verdacht gekommen, dass der 19-ährige Fahrer betrunken sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille. Der Sprecher: „Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.“ Gegen ihn werde nun ermittelt. (dg)