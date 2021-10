Arbeiter fanden bei Aufräumarbeiten im Landkreis Aurich einen schweren Seesack. Der Inhalt hatte es in sich: Satte 25 Kilogramm Kokain verbargen sich im Beutel. Wo die riesige Menge Drogen herkommt, ist nicht klar.

Der Kokain-Seesack tauchte bereits am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten im im Deichvorland von Hilgenriedersiel (Landkreis Aurich) auf, teilte die Polizei Aurich mit. Die Drogen wurden sichergestellt, ihre Herkunft ist unklar.

Ostfriesland: Seesack mit 25 Kilogramm Drogen angespült

Die Polizei prüft nun auch, ob eine Verbindung zu einem früheren Fund besteht. „Es wird in alle Richtungen ermittelt“, sagte ein Polizeisprecher.

Erst Ende August tauchte unweit von Hilgenriedersiel auf der etwas östlich vorgelagerten Insel Baltrum ein Seesack auf. Auch darin hatten sich 25 Kilogramm Kokain versteckt. Damals entdeckten Spaziergänger den Fund und meldeten ihn der Polizei.

Die Kokainfunde könnten auf bekannte Schmugglermethoden deuten. Früheren Angaben der Ermittlungsbehörden zufolge werden in der Nordsee Rauschgifttaschen von Bord großer Schiffe geworfen. Kleinere Boote bringen diese später an Land. Dabei könnten die Seesäcke nun verloren gegangen sein. Bereits im Frühjahr 2017 hatte die Nordsee Kokainpäckchen an Inselstrände angespült. (dpa/fbo)