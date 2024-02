In Schlangenlinien in den Gegenverkehr: Busfahrer mit heftigem Promillewert am Steuer

Geradeausfahren ging nicht mehr: In Schlangenlinien war der Fahrer eines Busses am Dienstag nahe Greifswald auf einer Landstraße unterwegs. Zum Glück hatte der 45-Jährige keine Fahrgäste an Bord – sein Alkoholpegel war beachtlich.

2,13 Promille pustete der Busfahrer ins Testgerät, nachdem ihn die Polizei in der Nähe von Greifswald aus dem Verkehr gezogen hatte. Der Mann war am Dienstagnachmittag mit seinem leeren Bus in Schlangenlinien auf der Landstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei sagte. Er soll dabei auch in den Gegenverkehr geraten sein.

Betrunkener Busfahrer fährt in Schlangenlinien in Gegenverkehr

Ein Zeuge der Alkoholfahrt habe die Beamten alarmiert. Die Polizei stoppte den 45-Jährigen.

Die Beamten zogen den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ein. Den Bus fuhr ein anderer Mitarbeiter des Busunternehmens ins Depot. (dpa/mp)