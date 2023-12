Völliger Gedächtnisverlust! Polizei findet verunglückte Frau auf Straße

Eine junge Frau ohne Erinnerungsvermögen beschäftigt derzeit die Lübecker Polizei. Passanten hätten die Frau bereits am Montag in der Dorfstraße im Stadtteil St. Jürgen auf dem Bürgersteig liegend gefunden, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Frau habe neben ihrem Fahrrad auf dem Boden gelegen und sei bei Bewusstsein, aber nicht ansprechbar gewesen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher.

Nach Polizeiangaben fehlt der Frau bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt jegliche Erinnerung. Auch ihren Namen habe sie nicht nennen können. Da die Frau weder Ausweispapiere, noch ein Handy oder Schlüssel bei sich hatte, gab es zunächst auch keine Hinweise auf ihre Identität: Über einen Zeugen ließ sich diese inzwischen zwar aufklären, was genau der 21-Jährigen Lübeckerin aber passiert ist, ist weiter unbekannt. (dpa/mp)