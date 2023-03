Storch in Gülle-Behälter entdeckt: Oh, du armer Kack-Vogel!

Da wasch mir einer einen Storch: Im Wildtierzentrum Sparrieshoop im Kreis Pinneberg wird derzeit ein Storchenweibchen aufgepäppelt, das versehentlich in einem Güllebehälter gelandet ist. Das Gülle-Gefieder soll nun möglichst bald professionell gereinigt werden – sonst droht Ärger mit dem Partner des Pechvogels.

Die Storchendame landete am 13. März auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in dem Behälter mit den stinkenden Hinterlassenschaften der dortigen Tiere. Der Landwirt rettete den verschmutzen Vogel und brachte ihn in das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Sparrieshoop: Dort ist man spezialisiert auf das Reinigen von Vögeln, die etwa nach einer Tankerhavarie mit Schweröl verunreinigt sind.

Der Gülle-Storch ist ziemlich mager

„Gülle ist zum Glück leicht zu entfernen“, erklärt Stationsleiter Christian Erdmann. Was ebenfalls festgestellt wurde: Das Storchenweibchen ist ziemlich dünn, wohl durch den anstrengenden Rückflug aus südlichen Gefilden. Nun darf sie sich erst einmal in der Station sattfressen, um dann in den nächsten Tagen, wenn sie wieder bei Kräften ist, gewaschen zu werden.

Anschließend soll die dann hoffentlich wieder strahlend weiße Storchendame schnell wieder in die Freiheit entlassen werden, damit ihr Storchenmann nicht auf die Idee kommt, sich eine andere Partnerin zu suchen für das Brutgeschäft.