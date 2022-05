Flammen im Norden: Feuerwehr löscht brennenden VW-Bus

Die Feuerwehr Itzehoe (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand in einem Wohngebiet ausgerückt. Auf einem Parkplatz war ein VW-Bus in Brand geraten.

Anwohner im Brandenburger Weg wählten gegen 1.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr. Sie hatten Feuerschein auf einem Parkplatz vor dem Haus entdeckt. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, stand dort ein VW-Bus in Flammen. Ein weiteres Auto erlitt aufgrund der starken Hitzeentwicklung Brandschäden. Der Besitzer eines ebenfalls dort abgestellten Pkw brachte seinen Wagen noch rechtzeitig in Sicherheit.

Itzehoe: VW-Bus geht in Flammen auf

Kleinere Verpuffungen durch platzende Reifen und die enorme Hitze haben die Löscharbeiten laut Feuerwehr erschwert. Nach gut 45 Minuten brachten die Retter das Feuer mit Löschschaum unter Kontrolle.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.