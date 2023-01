Auto rast gegen Baum: Ein Toter, fünf Menschen in Lebensgefahr

Eine nächtliche Fahrt von jungen Leuten hat auf einer Landstraße in Schwerin ein schlimmes Ende gefunden. Das Auto fuhr gegen einen Baum: Ein Mann starb, fünf Menschen schweben in Lebensgefahr.

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Schwerin ist ein Mensch ums Leben gekommen – fünf weitere Personen sind lebensgefährlich verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, kam ein mit sechs Menschen besetztes Auto nachts im Stadtteil Neumühle in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Ein Mann aus Schwerin starb, seine Identität war zunächst nicht geklärt. Alle anderen Insassen – drei Frauen im Alter von 16, 18 und 22 Jahren sowie zwei jeweils 24 Jahre alte Männer – wurden lebensbedrohlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Vier Insassen hätten hinten gesessen und seien nicht angeschnallt gewesen. Weil das Auto völlig zerstört wurde, war zunächst nicht klar, wer den Wagen gefahren hatte. Als Unfallursache wird zu schnelles Fahren vermutet.

Die Staatsanwaltschaft setzte einen Gutachter der Dekra ein. Dieser habe den Unfallort untersucht, aber noch keine abschließende Einschätzung abgegeben. Der Wagen – eine Limousine – wurde völlig zerstört. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. (dpa/vd)