Nichts wie raus und das schöne Wetter genießen. Für Kinder sind Spielplätze der beste Platz zum Toben – und Eltern können es sich mit einem Picknick auf den Bänken ringsum gemütlich machen. Es sei denn, sie möchten selbst mal schaukeln oder wippen. Rund 750 Spielplätze gibt es in Hamburg – wir stellen hier neun vor, die weniger bekannt sind.

Die besten Picknickplätze, die schönsten Aussichtspunkte, versteckte grüne Idyllen oder Top-Adressen für günstigen Mittagstisch – wir verraten ab sofort jeden Samstag unsere Hamburg-Favoriten.

August-Lütgens-Park in Altona: Klettern am Bunker

Ein toller Ort zum Klettern: Im August-Lütgens-Park in Altona verwandelt sich der Hochbunker samstags zwischen 15 und 18 Uhr in einen Kletterpark. Kinder und Jugendliche können hier gratis in Kleingruppen das Klettern lernen.

Beliebte Veranstaltung: das Gratis-Klettern am Samstagnachmittag am Bunker im August-Lütgens-Park.

Georg-Raloff-Ring in Steilshoop: Trecker und Trampolin

Früher gab es hier einen Apfelhof, heute erinnert nur der Spielplatz am Appelhoff-Weiher in Steilshoop an alte Zeiten. Am Georg-Raloff-Ring 32 dreht sich mit Kutsche, Traktor und Hofladen alles um das Thema Bauernhof.

Der Bauernhof-Spielplatz am Appelhoff-Weiher in Steilshoop erinnert an den alten Apfelhof, der hier einmal stand.

Neuwiedenthal: Skaten und Loop

Wie eine Schlaufe zieht sich ein Loop durch den Park am Rehrstieg am S-Bahnhof in Neuwiedenthal – gut zum Skaten oder Roller fahren. Über den ganzen Park verteilt sind Spielgeräte. Große Schaukeln, kleine Wippen und eine Streetskateanlage gibt es auch.

Tatenberger Schleuse: Mäuse und Mühle

Von außen eine Schöpf-Mühle, wie es sie früher in den Vierlanden gab, von innen ein Kletter- und Spielhaus. Holztiere stehen am Rand des kleinen Mühlenspielplatzes an der Tatenberger Schleuse und wer mit dem Rad vorbeikommt, macht hier gern Pause.

Hoheluft-West: Geister und Ruinen

Hu, schön gruselig ist der Geisterpielplatz in Hoheluft-West. Zwischen Ruinen und einem Lokungeheuer warten abenteuerliche Erlebnisse auf dem Gelände eines ehemaligen Pferdebahndepot. Aber erstmal muss der Spielplatz in der Wrangelstraße 83 gefunden werden – er liegt versteckt hinter einem Hausdurchgang.

Versteckt auf einem ehemaligen Betriebsgelände liegt der Geisterspielplatz in Hoheluft-West.

Borgfelder Grünzug: Schaukeln für alle

An der 40 Meter langen Geestschaukel auf dem Borgfelder Grünzug hängen Schaukelbänke, Kleinkindschaukeln und Doppelschaukeln. Ein Treffpunkt für alle Altersgruppen mit toller Aussicht vom Geestrücken.

Hamburgs längstes Schaukelgerüst steht auf dem Geestrücken in Borgfelde.

Volksdorf: Ritterburg und Seilbahn

Mit Brücke, Turm und Mauern ist die Ritterburg das Highlight auf dem großen Spielplatz Schemmannstraße in Volksdorf. Aber auch die Seilbahn, Drehscheibe und Rutschen sind nicht ohne. Nach einem anstrengenden Spieltag haben sich echte Ritter ein Eis vom Kiosk nebenan verdient.

Inselpark Wilhelmsburg: Geheimnisvolle Insel

Fünf Spielplätze gibt es im Inselpark Wilhelmsburg. Am beliebtesten ist die „Geheimnisvolle Insel“. Kletterwege führen zur großen Rutsche. Nebenan geht es zum Buddeln in die Wüstenwelten oder zur Wasserschlacht auf dem Wasserspielplatz.

Nettelnburg: Dinos am Deich

Klettern auf einem Dinosaurier? Keine Sorge, der ist ganz ungefährlich. Auf dem Dino-Spielplatz am Katendeich in Nettelnburg gibt es außerdem tolle Rutschen, Wippen, einen Kletterfelsen und sogar ein riesiges Dinosaurier-Ei.