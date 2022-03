Hamburg: Warum diese riesige Logistik-Halle ein Flächenwunder ist

Im Hamburger Süden entsteht ein Immobilienprojekt der XXL-Sorte. 123.000 Quadratmeter Platz wird die Gewerbe- und Logistikhalle bieten, die der Projektentwickler Four Parx auf dem früheren Gelände des Getränkeabfüllers Refresco in Wilhelmsburg bauen lässt. Das Besondere daran: Die Halle namens „Mach2“ verfügt über zwei Ebenen, die beide befahrbar sind.

Projektentwickler Four Parx spricht, durchaus mit erkennbarem Stolz, von einem „innovativen Leuchtturmprojekt“: Eine auf zwei Ebenen befahrbare Gewerbe- und Logistikimmobilie habe es in Deutschland bisher noch nicht gegeben. „Mach2“ entsteht am Reiherstieg, in unmittelbarer Nähe zum Hafen.

Hamburg: XXL-Logistik-Halle „Mach2“ entsteht in Wilhelmsburg

Die obere Ebene ist laut Four Parx für Lkw bis zu insgesamt 45 Tonnen ausgelegt. Elektrohydraulische Überladebrücken und zwei beheizte Rampen machen das Obergeschoss für die Trucks benutzbar. Das Projekt „Mach2“ sei mit seiner Doppelstöckigkeit „wegweisend für den Umgang mit immer knapper werdenden Flächen und steigenden Grundstückspreisen in den Metropolen und Ballungsräumen“, heißt es weiter.

Zudem wurden die Strukturen der vorherigen Immobilie für den Bau der neuen XXL-Logistikhalle genutzt, weshalb die Versiegelung einer neuen Fläche verhindert werden konnte. Das Projekt entstand also auf einem gebrauchten „Brownfield“ statt auf einem neuen „Greenfield“, wie es im Fachjargon heißt.

Die Hälfte der Gesamtfläche nutzt künftig Luftfahrt-Riese Airbus. Zum 1. April beziehe das Unternehmen „langfristig“ das komplette Erdgeschoss und findet damit rund 62.300 Quadratmeter Platz vor. Ein weiterer Mieter stehe bereits fest, teilte Four Parx mit. Und auch für die noch nicht vermieteten 30.000 Quadratmeter gebe es schon Reservierungen. Gut möglich, dass „Mach2“ schon ausgebucht ist, bevor die Immobilie überhaupt fertiggestellt ist.