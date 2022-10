Wärme-Comeback: So wird das Wetter in Hamburg und im Norden

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein erwarten am Mittwoch tagsüber milde Temperaturen. Der Tag beginnt im Norden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bewölkt mit vereinzelten Schauern.

Die Temperaturen liegen bei 17 Grad in St. Peter-Ording und bis zu 20 Grad in Hamburg. An der Nordsee kommt es zu stürmischen Böen und auch im Binnenland wird es tagsüber windig.

Die warmen Temperaturen sind nicht von langer Dauer

Ab dem Abend greift die Kaltfront eines vorüberziehenden Tiefs von der Nordsee her aufs Festland über.

In der Nacht zum Donnerstag wird der Norden zunächst von Regen durchzogen, der sich dann in einzelne Schauer auflockert. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad. Am Donnerstag sind in Hamburg dann bis zu 17 Grad drin.(mp/dpa)