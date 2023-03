Aktuell wird händeringend nach neuen Standorten für Windkraftanlagen gesucht. In Niedersachsen ist dabei der Wald in den Fokus geraten. In Zukunft sollen laut Kritikern selbst alte Laubwälder nicht mehr tabu sein. Die Umweltverbände BUND, NABU und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) laufen Sturm dagegen. Sie fordern einen weitgehenden Ausschluss von Windkraft im Wald. Torpediert der Klimaschutz den Naturschutz? Und wie positioniert sich Hamburg? Drehen in den Harburger Bergen auch bald die Rotoren?

Naturschützer fühlen sich von der Regierung hintergangen, da ihnen im Vorfeld zugesagt worden war, dass die Nutzung von Windenergie im Wald nur behutsam erfolgen würde. Um Vögel, Fledermäuse und die Natur an sich zu schützen. Mindestens Schutzgebiete, historisch alte Waldstandorte und andere ökologisch besonders wertvolle Waldflächen sollten von der Windenergie ausgeschlossen bleiben.