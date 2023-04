Sie haben entschieden: Diese Hamburger Vereine gewinnen 100.000 Euro

Drei Wochen lief die Online-Abstimmung für den Stadtteilpreis 2023 der MOPO und der PSD Bank Nord. Nun stehen die zehn Vereine fest, die sich insgesamt über 100.000 Euro freuen können!

Mehr als 40 gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in Hamburg hatten sich für die 15. Runde des Stadtteilpreises beworben – 10 x 10.000 Euro waren zu vergeben. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von PSD Bank Nord, MOPO und dem Hamburger Spendenparlament, traf eine Vorauswahl und suchte 20 Projekte aus. Anschließend stimmten die MOPO-Leserinnen und -Leser auf MOPO.de für ihre Favoriten – an die zehn Einrichtungen mit dem meisten Zuspruch gehen nun je 10.000 Euro. Insgesamt sind in den drei Wochen mehr als 7000 Stimmen abgegeben worden!

Stadtteilpreis 2023: Sieg für THW-Jugend Hamburg Nord

Am meisten Stimmen hat die THW-Jugend Hamburg Nord aus Winterhude bekommen. „Mit dem Geld können wir unser lang ersehntes Fahrzeug kaufen“, sagte Janina Danylow der MOPO. „Damit sind wir dann deutlich mobiler und können leichter eigenständig zu Übungen rausfahren und Präsenz zeigen“, so Danylow weiter. Im Moment würde die Einrichtung nach einem passenden Wagen Ausschau halten, zwei Modelle seien schon in der engeren Auswahl. Mitte des Jahres soll das neue Fahrzeug dann da sein.

Grund zur Freude hat auch Andreas Wiedemann, Schulleiter der Schule in der Alten Forst (Eißendorf). Er hat sich zusammen mit dem Projekt „Musik verbindet uns“ beim Stadtteilpreis beworben und erreichte Platz 2. „Der Gewinn ist ganz, ganz toll“, sagt Wiedemann am Telefon. Rund 2000 Schüler können von dem Projekt profitieren, bei dem Musikinstrumente für die Kinder und Jugendliche gekauft werden.

Auch das Projekt „Musik verbindet uns" aus Eißendorf kann sich über 10.000 Euro freuen. Patrick Sun

Unter den Top 10, und damit stolze Gewinner von jeweils 10.000 Euro, sind außerdem: Der Verein Aktive Freizeit (Bahrenfeld), der Interkultureller GemeinschaftsGarten Großlohe (Rahlstedt), die Bergedorfer Engel (Kirchwerder), die Kurt-Juster-Schule (Alsterdorf), das Nachtcafé Hamburg (Altona), der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Stellingen (Stellingen), die THCAB Förderer Hockey (Bahrenfeld) und der SV Poseidon (Eidelstedt).

Herzlichen Glückwunsch! Einen Überblick über alle Projekte der Top 20 erhalten Sie hier. Und hier sehen Sie das offizielle Abstimmungsergebnis.

Die Ergebnisse der Abstimmung für den Stadtteilpreis 2023. Die Top 10 dürfen sich über jeweils 10.000 Euro freuen. hfr

André Thaller, Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Nord: „Wir freuen uns, dass sich so viele an der Abstimmung beteiligt haben. Die diesjährigen Gewinner kommen aus den verschiedensten Bereichen kommen wie beispielsweise von der Feuerwehr, aus Schwimm- oder Musikprojekten sowie der Obdachloshilfe. Das zeigt, wie vielfältig unsere Stadt ist. Soziale Verantwortung und gesellschaftliches Engagement ist auch bei uns aufgrund unserer 150-jährigen genossenschaftlichen Historie fest in der Unternehmensphilosophie verankert. Uns ist es wichtig, das Zusammenleben unserer Mitglieder, Kunden und letztlich aller Mitbürger in unserer Region zu verbessern – genau dafür haben wir seinerzeit den Stadtteilpreis ins Leben gerufen und im Rahmen dessen bereits über 1,2 Millionen Euro gespendet.“

Mathis Neuburger, stellvertretender Chefredakteur der MOPO: „Wir sind stolz darauf, zum 15. Mal so viele tolle Projekte zu unterstützen, die zeigen, wie sehr sich die Hamburgerinnen und Hamburger für ihre Stadt engagieren.“