Spritpreise: Ein Treibstoff in Hamburg am teuersten, einer mit am billigsten

Tanken gehört nicht zu den unterhaltsamsten Alltagsbeschäftigungen, derzeit macht es aber wirklich gar keinen Spaß. Zumindest beim Blick aufs Portemonnaie. Dabei sind Hamburger als Dieselfahrer noch ziemlich gut dran! Wer etwas anderes tankt, schaut allerdings in die Röhre.

Denn am teuersten ist derzeit ein Liter Super E10 in Hamburg – kein anderes Bundesland kommt laut einer Auswertung des ADAC auf so einen hohen Preis wie die Hansestadt. Demnach kostet der Liter E10 2,210 Euro, in Berlin sind es „nur“ 2,164 Euro. Auch ein Tankausflug nach Schleswig-Holstein lohnt sich kaum. 2,208 Euro je Liter rufen die nördlichsten Tankstellen der Republik auf.

Diesel ist in Hamburg günstiger als anderswo

Glücklich schätzen können sich wiederum Hamburgs Dieselfahrer. Hier kostet der Liter Diesel 2,280 Euro – in Thüringen werden 2,311 Euro fällig. Nur Rheinland-Pfalz ist günstiger als Hamburg. Für einen Liter Diesel zahlt man dort 2,266 Euro.

Die hohen Preise sind laut ADAC nicht allein durch den Ölpreis erklärbar. Dieser liegt – wie vor zwei Wochen – bei etwa 100 US-Dollar je Barrel Brent. Seitdem hat sich Benzin bundesweit jedoch um rund 38 Cent, Diesel sogar um 56 Cent je Liter verteuert. Profiteure sind auch die Mineralölkonzerne, die in ihrem Raffineriegeschäft derzeit gut verdienen.

Der ADAC hat für die heutige Untersuchung die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von Dienstag, 12 Uhr, dar.

Preisbewusste Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC auch weiterhin die sich bietenden Möglichkeiten, günstiger zu tanken, konsequent nutzen. Dies stärke auch den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt – letztlich zum Vorteil der Verbraucher. (mp)