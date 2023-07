Schau(d)erhaft: So wird das Wetter in Hamburg

Schauer, Gewitter und stürmische Böen an der Küste – der Sommer hat vorerst eine Pause eingelegt. Der Deutsche Wetterdienst sagt jetzt, was Hamburg und den Norden in der ersten Wochenhälfte erwartet und wann endlich wieder der Sonnen- statt des Regenschirms zum Einsatz kommt.

Ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern bestimmt das Wetter am Sonntag. Die Temperaturen klettern auf maximal 21 Grad. Der Wind weht in Böen stark bis stürmisch aus Westen. In der Nacht zu Montag sind weiterhin Schauer zu erwarten bei Tiefstwerten zwischen 11 und 14 Grad. Dazu gibt es schwachen bis mäßigen Wind, an den Küsten bleibt es bei stürmischen Böen aus West bis Südwest.

So wird das Wetter in Hamburg und dem Norden

„Zum Start in die neue Woche ändert sich nicht viel. Im Norden weht der Wind weiterhin deutlich spürbar und treibt dicke Quellwolken samt einzelnen Schauern übers Land“, sagt Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst. Die Pflanzen mag es freuen, die Grillfreunde weniger: Montag und Dienstag bleibt es wechselhaft und teils stark bewölkt mit Regenschauern. Dienstag sind sogar Gewitter möglich.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 18 bis 20 Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen auf 11 bis 12 Grad. An den Küsten kann es weiterhin zu starken bis stürmischen Böen aus Westen kommen. In der Nacht zu Mittwoch soll sich der Wind dann etwas beruhigen und weht noch mäßig bis frisch. An der Nordsee ist allerdings weiter mit starkem Westwind zu rechnen.

Das könnte Sie auch interessieren: Überall tote Fische in Hamburg! Das ist der Grund für das Massensterben

Tagsüber bleibt es am Mittwoch wechselnd bewölkt, immer wieder sind auch Schauer und kurze Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei 18 bis 21 Grad. Doch der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst macht immerhin für die zweite Wochenhälfte Hoffnung auf eine Rückkehr des Sommers: „Im weiteren Wochenverlauf scheint es zunächst leicht wechselhaft zu bleiben, bevor sich zum nächsten Wochenende sehr warmes Hochdruckwetter andeutet.“ (mp)