Gehstock-Attacke vor Supermarkt: Mann soll Frau angegriffen haben

Er beschimpfte und schlug eine Frau vor einem Supermarkt, weil sie ihm nicht passte. Ein 41-Jähriger muss sich am Freitag vor dem Amtsgericht Barmbek wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung verantworten. Er soll die Frau mit seinem Metall-Gehstock geschlagen haben.

Laut Anklage soll der 41-Jährige am 30. September 2021 vor einem Supermarkt in der Fuhlsbüttler Straße die Geschädigte als „Schlampe“ bezeichnet haben. Er soll sie und ihre Tochter aufgefordert haben, sich in „ihr Land“ zu „verpissen“.

Hamburg: Mann greift Frau mit Gehstock an

Als sich die Frau verbal wehrte, soll der Angeklagte seinen Gehstock aus Metall gezogen und ihr zweimal schmerzhaft auf den Rücken und den Nacken geschlagen haben.

Die Geschädigte erlitt durch die Schläge Prellungen und Schürfwunden. Der ursprüngliche Hauptverhandlungstermin vom 25. März 2022 war aufgehoben worden. (vd)