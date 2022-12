Premiere: ARD zeigt Silvesterkonzert live aus der Elphi – mit einer Ausnahmesängerin

Fast sechs Jahre ist die Elphi nun schon alt – doch das ist eine Premiere: Das ARD-Silvesterkonzert ist zum ersten Mal in Hamburgs berühmtesten Konzerthaus zu Gast. Auf der Bühne steht auch eine Ausnahmesängerin aus den USA.

Zum ersten Mal seit der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie wird das traditionelle ARD-Silvesterkonzert live aus dem Konzerthaus an der Elbe übertragen. Das NDR Elbphilharmonie Orchester mit seinem Chefdirigenten Alan Gilbert will zusammen mit der amerikanischen Sopranistin Julia Bullock Musik des frühen 20. Jahrhunderts präsentieren, wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Auf dem Programm stehen Stücke von Richard Strauss, Maurice Ravel und Lili Boulanger.

Silvester in Hamburg: Elphi-Konzert wird auch gestreamt

Für Bullock ist es der erste Auftritt in der Elbphilharmonie. In den USA wurde die Ausnahmesängerin zur „Künstlerin des Jahres 2021“ ernannt. Zu Silvester bringt die sie Lieder von Margaret Bonds und George Gershwin, darunter den Evergreen „Summertime“ aus dem Musical „Porgy and Bess“, auf die Bühne. Das Konzert wird von 17 Uhr an live im Ersten übertragen sowie ins Internet gestreamt.

Das könnte Sie auch interessieren: Legendäre Konzerte in Hamburg: Als AC/DC die Uni Hamburg aufmischten

Durch die Veranstaltung führt Ingo Zamperoni, der mit Gilbert unter anderem über die besondere Bedeutung der Musikauswahl, die aktuelle Situation in den USA, über Klassik im allgemeinen und die Besonderheiten der Elbphilharmonie sprechen wird. Das vorab aufgezeichnete Interview ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. Am Neujahrstag wird das Konzert im NDR, 9.30 Uhr, wiederholt. (dpa/ncd)