Seit Samstag gelten verschärfte 2G-Regel und die Polizei setzt verstärkte Kontrollen ein: Zusammen mit Mitarbeitern der Bezirksämter wurden in ganz Hamburg Bars, Kneipen und gastronomische Einrichtungen überprüft.

Bereits am Freitag waren Polizisten und Behördenmitarbeiter in Hamburg unterwegs und überprüften 16 Einrichtungen. Bei mehreren Läden habe es Beanstandungen gegeben, so der Lagedienst.

2G-Kontrollen in Hamburg: Fünf Lokale geschlossen

Insgesamt kontrollierten Mitarbeiter der Bezirksämter und Polizisten am Freitag und Samstag mehr als 420 unterschiedliche Betriebe und über 1000 Menschen. Dabei wurden in über 50 Betrieben Verstöße festgestellt, die zu mehr als fünfzig Ordnungswidrigkeiten und rund 70 mündlichen Verwarnungen führten.

Fünf Geschäfte wurden vorübergehend dicht gemacht: Ein Restaurant und ein Friseursalon am Steindamm (St. Georg) sowie Gastro-Betriebe in der Gerhofstraße (Neustadt), am Schulterblatt (Sternschanze) und in der Schmuckstraße (St. Pauli).

Zu den häufigsten Verstößen gehören laut Polizei mangelnde Zugangskontrollen, unzureichende Kontaktdatenpflege oder Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Schärfere Verbote für Ungeimpfte in Hamburg

Der rot-grüne Senat der Hansestadt hatte schärfere Verbote für Ungeimpfte beschlossen, um eine ähnliche Eskalation der Corona-Pandemie wie im Süden und Osten der Republik zu vermeiden.

Seit Samstag gilt in Hamburg eine 2G-Pflicht – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene – für Gastronomie, Bars, Clubs, Discos, körpernahe Dienstleister, Sport in geschlossenen Räumen sowie Freizeitchöre und Orchester. Für Ungeimpfte sind diese Bereiche nicht mehr zugänglich. (ruega)